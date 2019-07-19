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19.07.2019 12:15
Рубрика: Спорт

Кирилл Беляев: От золота меня отделило 0,3 секунды

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Российский пловец-марафонец Кирилл Беляев, который выиграл серебро чемпионата мира на дистанции 25 км, признался, что после финиша не был уверен в том, какую медаль получит.
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

- Я очень рад этой серебряной медали, но, конечно, предпочел бы победить, - заявил Беляев на пресс-конференции. - Сегодня победил француз Аксель Реймон, и я его поздравляю. Но нас разделило всего 0,3 секунды, так что когда мы коснулись финишной платформы, я не знал, кто и нас стал чемпионом. Борьба была очень плотной. Я знал, что нужно быть готовым ускоряться на финише. Поэтому стараться плыть так, чтобы у меня была возможность для спринта.

Фото: РИА Новости
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Беляев также прокомментировал погодные условия, в которых проходил заплыв: лил дождь, поднялись сильные волны, дул ветер. С капризами погоды марафонцы столкнулись впервые с ЧМ-2007 в Мельбурне. Соревнования могли даже отменить, так как на воде была плохая видимость. Спортсменам было тяжело придерживаться курса. А лодкам безопасности - контролировать процесс.

- Южная Корея прекрасная страна. Но с погодой нам точно не повезло, - отметил Беляев.

Серебро Кирилла Беляева стало единственной медалью, завоеванной российскими спортсменами на открытой воде. На предыдущем ЧМ-2017 также единственную "бронзу" выиграл Евгений Дратцев. Сейчас он финишировал шестым.

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