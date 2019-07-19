Сборная России завоевала серебряную медаль в плавании на открытой воде

Россиянин Кирилл Беляев стал серебряным призером в плавании на открытой воде. На дистанции 25 км он уступил только французскому спортсмену.

В корейском городе Кванджу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Рано утром в пятницу сборная России завоевала очередную медаль. На этот раз отличился Кирилл Беляев, финишировавший вторым на дистанции 25 км на открытой воде.

Победу праздновал француз Аксель Реймон, третий результат показал итальянец Алессио Оккипинти. Еще один россиянин Евгений Дратцев пришел к финишу шестым, хотя долгое время держался в группе лидеров.