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19.07.2019 13:59
Рубрика: Власть

Константин Косачев: Новый председатель Еврокомиссии начала с фальстарта

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Избранная только что на должность председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала, но мой взгляд, с фальстарта. Она призвала "сделать все, чтобы Евросоюз и США объединили свои усилия, чтобы вместе противостоять России, а не бороться с ней отдельно друг от друга", и продолжить придерживаться санкций в отношении России "с позиции силы", поскольку, мол, "Кремль не прощает слабости".
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Не знаю, кто внушил новой главе Еврокомиссии, что разговаривать не с позиции силы, а с уважением к партнеру - это слабость, но советчики у нее явно плохие. Из тех, что уже привели Европу к кризису, и хотят его усугубить.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Политолог рассказал об отношении новой главы Еврокомиссии к России

Гордые заявления фон дер Ляйен о неких успехах "в разоблачении российских кампаний по дезинформации" и распространению "фейков" (то есть все, что не вписывается в "единственно верный" взгляд Запада) отражают продолжение политики самовнушений и отрицания самой возможности альтернативных взглядов на сложные ситуации. Ну а то, что Запад, по ее мнению, считает "своей привилегией" отвечать на такие кампании "демократически" - "прозрачно, посредством свободной прессы и открытых дебатов" - вообще далеко от реальности: проблема именно в том, что Запад давно перестал отвечать в духе свободы прессы и действует все более авторитарно. Опять же, с позиции силы - по отношению к инакомыслию.

После этого дежурные заверения председателя Еврокомиссии о готовности к диалогу с Россией выглядят неубедительно. Как и ее предшественники, Урсула фон дер Ляйен, судя по всему, не понимает, что это не Россия желает диалога любой ценой и на любых условиях. Просто он нужен в равной (!) степени обеим сторонам и нашим народам. Никакого диалога "с позиции силы не будет", и чтобы было еще понятнее: отнюдь не только Евросоюз пока не готов вернуться к business as usual.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев оценил назначение нового председателя Еврокомиссии

Мы в равной степени не можем говорить в прежней тональности с теми, кто ведет в отношении нашей страны агрессивную экономическую, информационную и иную политику, выдвигает ультиматумы, использует некорректные термины, осуществляет массированные кампании дезинформации и подтасовки фактов, наращивает военное присутствие у наших границ и грубейшее вмешательство в наши внутренние дела. Пока все это не прекратится, о партнерских отношениях говорить не приходится. Мы не просим, а предлагаем Евросоюзу по крайней мере перейти от угроз к разговору. Но, судя по первым выступлениям главы Еврокомиссии, гибкость и дипломатия явно не самые сильные стороны новых лидеров.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.

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