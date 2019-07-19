Лучшая инди-игра десятилетия стала бесплатной в Epic Games Store

В онлайн-магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store новое обновление. На смену Torchlight пришла новая игра - бесплатная Limbo от студии Playdead.

Впервые она была выпущена в 2010 на Xbox 360. После этого, в течение трех лет она была переиздана на такие платформы как Mac OS, Microsoft Windows, PlayStation 3 и 4, Linux, PS Vita, iOS, Android и другие.

Limbo представляет собой типичный 2D-платформер, где можно перемещаться влево, вправо, вверх и взаимодействовать с предметами окружения. Но в то же время геймеров погружала в себя невиданная ранее атмосфера безысходности и обреченности. Вдобавок к этому сюжет истории до сих пор предлагает несколько вариантов трактовки представленного сценария. Для одних игровой мир - это католический Лимб; для других все пройденные события - пробуждение ото сна, для третьих игра представляет события, происходящие между жизнью и смертью.

Кроме того, визуальная составляющая игры из монохромных оттенков черного и белого дополняет общую картину тщетности усилий главного героя.

Можно смело сказать, что Limbo с ее мизерным бюджетом и невероятным финансовым успехом стала пропуском для многих инди-разработчиков того времени, которые впоследствии смогли продемонстрировать новые свежие идеи.

Авторы из Playdead получили множество номинаций и наград на различных премиях и стали локомотивом независимой игровой индустрии, представители которой благодаря им до сих пор иногда могут очень метко "выстреливать".

Limbo можно будет бесплатно добавить в свою коллекцию игр до 25 июля, затем ей на смену придут сразу два новых проекта: Moonlighter и This War of Mine.