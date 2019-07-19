У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Лучше чем FaceApp. Нейросети научились делать из фото произведения искусства

19.07.2019,  
17:10
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Sleeba Paul/Twitter Фото: Sleeba Paul/Twitter
Фото: Sleeba Paul/Twitter

На волне популярности приложения FaceApp пользователи Сети обратили внимание на сайт AiPortraits.

Сервис предназначен для обработки фотографий. После загрузки портретного фото нейросеть, основываясь на "изученных" картинах, перерисовывает лица, делая финальное изображение если и не арт-шедевром, то очень интересным произведением "машинного" искусства.

Стоит отметить, что система иногда дает сбои и цифровое "полотно" получается жутковатым.

Высокотехнологичная "магия" происходит всего за несколько секунд, но сейчас из-за наплыва посетителей сайт иногда зависает.

Илон Маск презентовал чипы для чтения мыслей
Обмен файлами в WhatsApp назвали опасным

Похожим функционалом несколько лет назад уже обладало приложение от российских разработчиков Prisma. Основное отличие AiPortraits - в полной бесплатности проекта.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
технологии
Фото: EA SPORTS FIFA/YouTube
FIFA 20. Что нового показали в трейлере и стоит ли ждать новой части 09:40
Потерянных собак найдут по отпечатку носа 15.07.2019
Apple сменит Samsung на китайского поставщика OLED-экранов 10.07.2019
приложения
Приложение "Яндекс.Маркета" ищет самые дешевые продукты в магазинах 11.07.2019
Почта Mail.ru представила новое мобильное приложение 05.07.2019
нейросети
Опровергнута идея из фильма "Я, робот" о неспособности машин творить 20.03.2019
"ВКонтакте" хочет закрыть поиск людей по фотографиям 13.02.2019