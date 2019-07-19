Лучше чем FaceApp. Нейросети научились делать из фото произведения искусства

На волне популярности приложения FaceApp пользователи Сети обратили внимание на сайт AiPortraits.

Сервис предназначен для обработки фотографий. После загрузки портретного фото нейросеть, основываясь на "изученных" картинах, перерисовывает лица, делая финальное изображение если и не арт-шедевром, то очень интересным произведением "машинного" искусства.

Стоит отметить, что система иногда дает сбои и цифровое "полотно" получается жутковатым.

I've been having too much fun with aiportraits pt1 pic.twitter.com/T3yjQSS4eC — 𝕵𝖔𝖍𝖓𝖓𝖞 𝕷𝖚𝖈𝖍𝖆𝖉𝖔𝖗 (@johnnyluchador) 19 июля 2019 г.

Высокотехнологичная "магия" происходит всего за несколько секунд, но сейчас из-за наплыва посетителей сайт иногда зависает.

Похожим функционалом несколько лет назад уже обладало приложение от российских разработчиков Prisma. Основное отличие AiPortraits - в полной бесплатности проекта.