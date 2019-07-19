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19.07.2019 23:34
Рубрика: В мире

На борту задержанного Ираном британского танкера есть россияне

Три гражданина России оказались на борту задержанного Ираном в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero. Об этом сообщили в компании-владельце судна Stena Bulk & Northern Marine Management.

"На борту находятся 23 человека, граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Мы уточняем количество граждан этих стран", - приводит слова представителя судовладельца РИА Новости. Спустя некоторое время компания сообщила о троих россиянах на борту.

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В настоящий момент судовладелец потерял связь с экипажем, который шел к берегам Ирана.

Агентство также приводит информацию Международной федерации транспортных рабочих. Согласно ей, 8 марта в экипаже судна было 10 граждан Индии, пяти россиян и один латвиец.

Сервис по отслеживанию движения судов Marinetraffic указывает, что Stena Impero шел из Фуджейры в Эль-Джубайль.

Корпус стражей исламской революции сообщил, что судно задержано "в соответствии с международными нормами".

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