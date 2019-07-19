Названа стоимость отдыха Месси и его семьи на Карибах

Эксклюзивный отдых нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси и его семьи обходится в 5,5 тыс. евро в сутки.

Капитан сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси продолжает отдыхать перед стартом нового сезона. Вместе с семьей он проводит время на одном из островов на Карибах.

Издание Give me Sport провело расследование и выяснило стоимость отдыха Лионеля, его жены Антонеллы Роккуццо и детей Тьяго, Матео и Чиро. По данным издания, аренда виллы на этом острове обходится в 5,5 тыс. евро в сутки.

Это место всегда притягивало внимание VIP-гостей. Ранее наслаждаться роскошной природой острова приезжали звезды шоу-бизнеса Пол Маккартни, Уилл Смит и Мэрайя Кэри.