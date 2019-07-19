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Nokia готовит кнопочный смартфон с ОС Android?

19.07.2019,  
13:00
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

В Сети появилось фото неизвестного кнопочного телефона с запущенной операционной системой Android.

Несмотря на маскировочный чехол, в дизайне устройства легко узнаются черты телефонов Nokia. Больше всего гаджет походит на модель Nokia 220.

Судя по представленному изображению, девайс будет поддерживать функцию голосового помощника. Из приложений на экране видны YouTube и Chrome.

Слухи о том, что Google занимается созданием операционки для кнопочных смартфонов, ходят уже достаточно давно. При успешной реализации такого проекта поисковик вполне может создать новый сегмент на мобильном рынке.

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Стоит отметить, что слитые изображения не стоит воспринимать как официальное подтверждение разработки нового продукта. Но в то же время, учитывая сотрудничество Google и HMD Global по программе Android One, выпуск первого кнопочного смартфона именно под брендом Nokia выглядит вполне логично.

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