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19.07.2019 17:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Состояние кожи, успехи в тренажерном зале, работоспособность и даже сон - все это можно улучшить благодаря отказу от сахара. Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.

- Сахар вызывает сильное привыкание, поэтому многие могут испытывать симптомы абстиненции, - говорит она. Отказ от сахара может привести к головным болям, расстройству желудка, нарушениям работы кишечника и прочим неприятным симптомам. Это состояние может длиться от пары дней до двух недель.

Фото: iStock
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В этот период диетолог посоветовала употреблять больше воды, жевать жвачку или перекусывать обычными фруктами, чтобы снизить тягу к сладкому. У каждого человека переходный этап проходит индивидуально, но буквально через несколько дней можно заметить, как обострился вкус и какими сладкими стали казаться обычные фрукты.

Когда кончится "ломка" по сахару, то можно заметить массу изменений к лучшему, говорит доктор Куган. Улучшится состояние кожи, ногтей и волос, вырастет производительность в спортзале, повысится работоспособность, уменьшится количество жировой ткани в области живота, а циклы сна станут более продолжительными и последовательными.

Общество Наука Общество Здоровье
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