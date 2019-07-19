Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Состояние кожи, успехи в тренажерном зале, работоспособность и даже сон - все это можно улучшить благодаря отказу от сахара. Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.

- Сахар вызывает сильное привыкание, поэтому многие могут испытывать симптомы абстиненции, - говорит она. Отказ от сахара может привести к головным болям, расстройству желудка, нарушениям работы кишечника и прочим неприятным симптомам. Это состояние может длиться от пары дней до двух недель.

В этот период диетолог посоветовала употреблять больше воды, жевать жвачку или перекусывать обычными фруктами, чтобы снизить тягу к сладкому. У каждого человека переходный этап проходит индивидуально, но буквально через несколько дней можно заметить, как обострился вкус и какими сладкими стали казаться обычные фрукты.

Когда кончится "ломка" по сахару, то можно заметить массу изменений к лучшему, говорит доктор Куган. Улучшится состояние кожи, ногтей и волос, вырастет производительность в спортзале, повысится работоспособность, уменьшится количество жировой ткани в области живота, а циклы сна станут более продолжительными и последовательными.