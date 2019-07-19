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Рубрика: В мире

Полиция Бразилии приостановила расследование против сына президента страны

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Федеральная полиция Бразилии приостановила ход антикоррупционного расследования в отношении старшего сына президента страны Жаира Болсонаро - сенатора Флавио Болсонаро. Меры были приняты в рамках выполнения решения председателя Конституционного суда, опубликованного накануне.

Указание о приостановке расследования всех дел, где используются данные национального Совета по контролю за финансовой деятельностью, были разосланы в четверг во все участки федеральной полиции. Об этом сообщает бразильский портал Globo.

Фото: AP Photo/Eraldo Peres
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Накануне председатель Конституционного суда Бразилии Диас Тоффоли подписал решение о приостановке до 21 ноября расследования всех уголовных и административных дел, где используется информация финансовой разведки. Таким образом, высшая судебная инстанция страны удовлетворила иск адвокатов сенатора Флавио Болсонаро.

Напомним, имя старшего сына президента Бразилии Жаира Болсонаро фигурирует в деле, связанном с отмыванием денежных средств. По данным следственных органов штата Рио-де-Жанейро, бывший помощник Флавио в его бытность депутатом регионального парламента Фабрисио Кейрош через свои банковские счета провел около 400 тысяч долларов, совершая "нетипичные" денежные операции. Предполагается, что таким образом Кейрош проводил "откаты" служащих Законодательной ассамблеи Рио-де-Жанейро с получаемых ими зарплат.

В мире Южная Америка Бразилия
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