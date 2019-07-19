Полиция Германии не исключает убийства двух россиянок в Мюнхене

Правоохранительные органы Германии не исключают убийства двух пропавших в Мюнхене россиянок или совершения в отношении них насильственного преступления, сообщает портал журнала Focus.

"Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления", - заявил представитель полиции. По его словам, дело о пропаже российских граждан ведет отдел по расследованию убийств. В генконсульстве РФ в Мюнхене информировали, что пока не располагают новой информацией, но контролируют ход расследования. О пропаже россиянок 18 июля сообщило посольство России в Германии. Однако каких-либо подробностей не приводилось.

Напомним, 41-летняя Мария Г. и ее 16-летняя дочь Татьяна в субботу вышли из дома в районе Мюнхена Рамерсдорф и направились в торговый центр. После этого их не видели. Ранее они написали друзьям и знакомым в WhatsApp, что у них все хорошо. Однако в понедельник мать и дочь не вышли на работу и в школу. Для всех, знающих семью, это было удивительно, так как они считаются надежными людьми, которые всегда на связи.