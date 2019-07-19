Глава FIG поблагодарил РФ за юниорский ЧМ по художественной гимнастике

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниорок и выразил восхищение уникальным Дворцом гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

В российской столице 19 июля стартовал первый чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок. Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, который был открыт в прошлом месяце.

"Сообщество гимнастики признательно Всероссийской федерации художественной гимнастики и Москве за предложение провести это соревнование. Нам оказана большая честь, что первым соревнованием, которое пройдет в этом уникальном дворце, станет чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок. Эта прекрасная арена, посвященная художественной гимнастике, - мечта всех гимнасток мира", - сказал Ватанабэ, чьи слова приводит ТАСС.

Спортсменки, представляющие 61 страну, разыграют одну командную награду, четыре комплекта медалей в отдельных упражнениях, три - в групповых. Всего в индивидуальной программе выступят 137 гимнасток, в групповых упражнениях - 186.