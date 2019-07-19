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19.07.2019 14:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ЦИК не поддержали идею регистрации всех сдавших подписи кандидатов

Текст: Татьяна Замахина
В Центризбиркоме отреагировали на предложение зарегистрировать всех кандидатов, сдавших необходимое количество подписей на выборы в Мосгордуму. Такой вариант сделал бы регистрацию незаконной, объяснил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания комиссии.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

С призывом на эту тему ранее выступил глава комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по избирательным правам Илья Шаблинский. Заявление было размещено на сайте СПЧ. Он считает, что "в конечном счете, именно избирателям принадлежит решающее слово при определении состава Московской городской Думы".

- Предлагают регистрировать всех, кто собрал подписи - наверное можно, давайте закон поменяем и нет проблем, - иронично заметил Булаев, комментируя эту тему.

Электронный референдум проведут перед выборами Мосгордумы

Говоря уже серьезно, он отметил, что предлагается зарегистрировать всех, кто подал заявления или документы неизвестно какого качества.

- Если мы кто-то на это отзовемся - у нас точно будет незаконная регистрация и отмена,- добавил зампред ЦИК.

- Те, кто это пишет, они заинтересованы в результатах или (сейчас модное слово) хайпануть хотят? - поинтересовался он.

Ранее по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов в депутаты Мосгордумы. Всего отказы получили 57 кандидатов, из них от партий - 18, а также 39 самовыдвиженцев. Некоторые из них обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс. Булаев ранее указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы. И только суд может признать, что то или иное допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.

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