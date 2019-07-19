Новости

На новосибирском комбинате "Сибирский гурман" начались обыски 10:27
В Сочи из-за непогоды введен режим повышенной готовности 10:26
Росгидромет назвал города с самым грязным воздухом 10:17
В Екатеринбурге чуть не закатали в асфальт работу художника Покраса Лампаса 10:12
В Крыму найден неразграбленный склеп античных воинов 10:12
В одной из квартир Ижевска нашли тело умершего пять лет назад мужчины 10:11
Заработал четвертый энергоблок Калининской АЭС 10:06
Ученые: причины нервной анорексии не только психологические 10:03
В Петрозаводске на набережной Онежского озера появилось пианино 10:02
В Карелии пропала лодка с супружеской парой и псом 09:59
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона 09:51
В Москве появился новый экскурсионный маршрут по местам Маяковского 09:46
В уральском городе Сатка открылся международный фестиваль "Кармен" 09:40
Жителям Иркутской области выдали первые жилищные сертификаты 09:29
"Заряженную" Lada Granta вновь заметили на тестах 09:10
На Колыме пропал директор горнодобывающей компании 09:05
Самолет Самара - Сургут совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге 08:58
В Якутии задержаны граждане Таджикистана за пропаганду экстремизма 08:52
Дождливо и холодно будет сегодня в столичном регионе 08:45
В Приамурье снимут фильм о выдающемся дипломате Российской империи 08:44
В приморском заповеднике катер получил пробоину 08:35
В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв 08:32
Названа причина тяжелых заболеваний печени у непьющих людей 08:28
Сборная России завоевала серебряную медаль в плавании на открытой воде 08:17
Американские конгрессмены подготовили новые санкции против РФ 07:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
19.07.2019 10:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Заработал четвертый энергоблок Калининской АЭС

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Фото: Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС Фото: Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС
Фото: Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС

Четвертый энергоблок Калининской АЭС выведен на номинальную мощность. Блок был  включен в сеть вечером в четверг после проведения ремонта на распределительном устройстве. С тех пор на нем производился набор мощности.

"В 04.00 мск 19 июля энергоблок № 4 Калининской АЭС вышел на номинальную мощность, которая составляет 1000 МВт", - цитирует РИА Новости сообщение представителей АЭС.

Фото: Нововоронежская АЭС
Директора российских АЭС стажировались в Нововоронеже

Напомним, 18 июля в пять часов утра из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). В результате были отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки.

Третий энергоблок оставался в работе. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне естественных фоновых значений.

По словам директора департамента коммуникаций Росэнергоатома Андрея Тимонова, замыкание на так называемом выключателе, задача которого - включать или выключать генератор энергоблока от сети, привело к тому, что действием защиты отключились высоковольтные линии электропередачи, идущие от станции.

- Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они в соответствии с проектным алгоритмом остановились и отключились от сети, - пояснил Андрей Тимонов.

После инцидента первый и второй энергоблоки были разгружены полностью, четвертый блок был также отключен от сети, но реактор "находился на мощности", и специалисты АЭС были готовы оперативно подключить его к энергосистеме. Сейчас в работе находятся третий и четвертый энергоблоки. На комплексах №1 и 2 ведется подготовка к подключению в сеть.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Индия озвучила условие покупки у России истребителей Су-57
Американские конгрессмены подготовили новые санкции против РФ
Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево
Путин поручил обеспечить жильем граждан с невысокими доходами
Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента