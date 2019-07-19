Заработал четвертый энергоблок Калининской АЭС

Четвертый энергоблок Калининской АЭС выведен на номинальную мощность. Блок был включен в сеть вечером в четверг после проведения ремонта на распределительном устройстве. С тех пор на нем производился набор мощности.

"В 04.00 мск 19 июля энергоблок № 4 Калининской АЭС вышел на номинальную мощность, которая составляет 1000 МВт", - цитирует РИА Новости сообщение представителей АЭС.

Напомним, 18 июля в пять часов утра из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). В результате были отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки.

Третий энергоблок оставался в работе. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне естественных фоновых значений.

По словам директора департамента коммуникаций Росэнергоатома Андрея Тимонова, замыкание на так называемом выключателе, задача которого - включать или выключать генератор энергоблока от сети, привело к тому, что действием защиты отключились высоковольтные линии электропередачи, идущие от станции.

- Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они в соответствии с проектным алгоритмом остановились и отключились от сети, - пояснил Андрей Тимонов.

После инцидента первый и второй энергоблоки были разгружены полностью, четвертый блок был также отключен от сети, но реактор "находился на мощности", и специалисты АЭС были готовы оперативно подключить его к энергосистеме. Сейчас в работе находятся третий и четвертый энергоблоки. На комплексах №1 и 2 ведется подготовка к подключению в сеть.