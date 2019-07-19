Выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки охотятся в Охотском море

Две выпущенные 26 июня из «китовой тюрьмы» в Приморском крае косатки остаются вместе, сообщается на сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Вместе они и охотятся. Оказавшись на воле, косатки прошли в залив Академии, там поохотились, судя по характерным рысканьям. Затем перешли в Удскую губу, где в течение трех дней продолжали кормиться. Полсе этого двинулись на север вдоль материкового побережья Охотского моря и дошли до района севернее поселка Аян.

10 июля пошли в обратном направлении на юг. И по состоянию на 12 июля находились на широте северного побережья острова Большой Шантар.

Эти места являются традиционными для косаток. Однако пока неизвестно, удалось ли двум животным присоединиться к какой-либо дикой семье сородичей либо они охотятся самостоятельно.

Выпущенная с ними белуха в последние дни находилась в районе залива Академии.Что касается выпущенных 16 июля трех косаток, то они также держатся вместе и пока находятся в районе мыса Перовского.