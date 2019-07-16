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16.07.2019 12:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Три косатки из "китовой тюрьмы" выпущены на свободу

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня на мысе Перовского в море выпустили еще трех косаток, которые содержались в бухте Средняя в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Животных увезли их Приморского края 11 июля и сегодня доставили в конечную точку. Там им дали отдохнуть с дороги, а затем провели процедуры подготовки к выпуску. Ветеринары, осмотревшие млекопитающих, сочли их состояние удовлетворительным. Кроме того, ученые взяли пробы кожных покровов на ДНК, анализы крови и выдоха, и установили каждой особи спутниковую метку, чтобы иметь возможность наблюдать за их поведением.

Фото: Пресс-служба ВНИРО
Спасенных из "китовой тюрьмы" косаток и белух выпустили в море

Животных выпускали через транспортировочную клеть. Сначала в нее поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, чтобы восстановить мышцы, а затем выпустили в море. Но животные не ушли сразу, а дождались, пока отпустят на волю прибывшую с ними взрослую самку. Все вместе они двинулись вдоль берега на восток. Ученые и тренеры на катамаране сопровождали их примерно 15 миль. Как отмечает ВНИРО, "поведение косаток было спокойным, периодически они ускорялись  и начинали высоко выныривать из воды".

"В отличие от первого этапа, когда нам помешал шторм и мы вынужденно держали животных в транспортировочных ваннах лишние два дня, в этот раз все прошло удачно с минимальным стрессом для них", - сказал директор ВНИРО Кирилл Колончин, отметив, что следующий этап выпуска состоится через две недели. В ближайшее время ученые определят количество животных, которые отправятся на свободу.

Напомним, что первую партию косаток и белух выпустили 27 июня. они также проделали путь в 1800 километров по суше и воде в сопровождении команды из 70 человек.

Сейчас в бухте Средней остались еще пять косаток и больше 80 белух. Ранее ученые говорили, что первыми в Охотское море "пойдут" косатки, которым нужно успеть попасть в море до начала сезонной миграции.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

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