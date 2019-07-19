Отравление в саратовском лагере произошло из-за родительской еды

В Саратовской области специалисты Роспотребнадзора рассказали, что спровоцировало отравление детей в центре детского отдыха имени Юрия Гагарина. Причиной стала переданные родителями продукты.

Напомним, в лагере были выявлены случаи острой кишечной инфекции, несколько детей были госпитализированы.

Инфекция попала "вследствие отсутствия контроля со стороны администрации оздоровительного учреждения за поступлением и хранением продуктов питания, передаваемых родителями, с дальнейшем распространением норовирусной инфекции контактно-бытовым путем", сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

В центре отдыха проведены мероприятия по дезинфекции. Возбуждено дело об административном правонарушении. Работа учреждения приостановлена до 25 июля включительно.