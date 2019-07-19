Мальчик из Тулуна рассказал Путину про "утонувший" детский сад

Президент РФ Владимир Путин приехал в Тулун, чтобы посетить школу-интернат, где сейчас размещаются люди, которым оказалось негде жить из-за наводнения в Иркутской области.

Глава государства посетил одну из комнат, где проживают трое пострадавших, и пообщался там с 6-летним Матвеем. Мальчик рассказал Путину, что 1 сентября он пойдет в садик. "Он утонул, но его ремонтируют", - пояснил ребенок.

Матвей также сообщил президенту, что они с семьей поедут за тортиком сегодня. "Это будет праздник в честь вас, чтобы вы вернулись сюда", - отметил мальчик.

Путин пообещал, что постарается приехать в Тулун снова. "Обязательно еще приеду к вам, посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", - заверил Путин.

Российский лидер прилетел 19 июля в Братск, чтобы лично проверить, как ликвидируются последствия наводнения в Иркутской области. Позже Путин проведет совещание на эту тему в Братске.