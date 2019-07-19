Названа причина тяжелых заболеваний печени у непьющих людей

Американские ученые из Института трансляционной геномики (TGen) совместно с коллегами из других высших учебных заведений выяснили, что повышенная экспрессия гена AEBP1 связана с развитием неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD) и других поражений органа, передает Medicalxpress.

Более того, AEBP1 регулирует экспрессию еще как минимум девяти генов, связанных с фиброзом. Среди них: AKR1B10, CCDC80, DPT, EFEMP1, ITGBL1, LAMC3, MOXD1, SPP1 и STMN2.

Поэтому специалисты считают, что AEBP1 играет ключевую роль не только в развитии жировой болезни печени, но и может определять степень тяжести недуга и влиять на дальнейшее лечение.

- Это важные данные для разработки эффективных терапевтических и профилактических стратегий, так как фиброз тесно связан с повышенным риском смерти, - отметила доктор Йоханна ДиСтефано.

Она пояснила, что экспрессия AEBP1 увеличивается за счет сахара, глюкозы, фруктозы, насыщенных жирных кислот. Последних много в обработанных продуктах - например, в колбасных изделиях, сосисках, фастфуде.