Ученые рассказали, какие продукты могут сократить жизнь

Новости

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о ДРСМД 17:30
Раскрыта самая интригующая тайна происхождения алмазов 17:20
Александр Друзь извинился за скандал на "Кто хочет стать миллионером?" 17:16
В Карелии суд запретил отцу курить в присутствии дочери 17:12
В лобовом столкновении в Ленобласти погибли двое шестилетних детей 17:11
Цена на новый Jaguar XE для России оказалась демократичнее прежней 17:08
Из судов Краснодара изъяли дела после жалоб автогигантов 17:08
Под Костромой подросток ранил друга из ружья 17:05
Высокопоставленные сотрудники СК задержаны за крупную взятку 17:01
Бегун, умерший на "Московском полумарафоне", предъявил поддельную медсправку 17:00
РПЛ стала шестой в Европе по доходам в сезоне 2017/2018 16:59
Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках 16:57
Глава СК поручил проверить фотосессию у мемориала в Новороссийске 16:55
Актеры Александр Ширвиндт и Андрей Мягков награждены орденами 16:53
Власти города в США запретили строить забор у границы с Мексикой 16:52
У сериала "Патрик Мелроуз" внезапно может появиться второй сезон 16:45
В Ростове произошел пожар в здании университета 16:35
Матвиенко рассказала о духовной гравитации между Россией и Беларусью 16:30
Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово 16:30
В Петербурге завели дело о гибели серфингиста под "Метеором" 16:29
На Кубани задержан экс-полицейский, покалечивший арестанта 16:24
До конца года в столице заработают площадки связи 5G 16:20
11-летний сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале 16:15
Собянин рассказал о создании в Москве системы распознавания лиц 16:06
Под Ухтой полицейские разогнали лагерь попрошаек 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
С июня вступают в силу новые виды завещаний по наследству
С июня вступают в силу новые виды завещаний по наследству
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 16:04
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, какие продукты могут сократить жизнь

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ультра-обработанные продукты - к примеру, наггетсы, мороженое или сухие завтраки - могут быть связаны с риском ранней смерти. Об этом свидетельствует новое исследование ученых из Испании.

Как понять, что продукт можно отнести к ультра-обработанным? Простой способ предлагает профессор Майра Бес-Расстролло из Университета Наварры, одна из авторов испанского исследования. Если в составе продукта более пяти ингредиентов, то с большой долей вероятности его можно отнести в эту группу.

Фото: iStock
Названы простые продукты, помогающие избавиться от головной боли

Конечно, этот критерий не универсален. Сейчас продукты разделяют на три группы в зависимости от степени их обработки.

Первая - это необработанные или минимально обработанные: свежие овощи и фрукты, молоко, мясо, бобовые, яйца. Вторая - обработанные продукты, с добавление соли, масла, сахара: к примеру, консервированные овощи и фрукты, сыр и копченая рыба. В третью группу входят продукты, имеющие в составе консерванты, подсластители, усилители цвета и вкуса: колбасы, сухие завтраки, супы быстрого приготовления, сладкая газировка, готовые торты, шоколад, многие полуфабрикаты.

Исследование испанских ученых опубликовано в BMJ. В течение 10 лет они наблюдали за почти 20 тысячами человек и каждые 2 года оценивали их рацион. За время эксперимента скончалось 335 участников. На каждые 10 смертей из тех, кто предпочитал минимально обработанную пищу, пришлось 16 смертей из тех, кто выбирал ультра-обработанные продукты 4 раза в день и чаще.

Однако полной уверенности в том, что именно пища влечет за собой повышенный риск ранней смерти, нет. Ученые говорят, что любители ультра-обработанных продуктов чаще имели и другие нездоровые привычки, к примеру, курение. Они намерены и дальше исследовать этот вопрос. В любом случае, ученые по всему миру рекомендуют сократить количество продуктов, прошедших длительную промышленную обработку.

Общество Наука Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан
Рада отказалась отправлять в отставку правительство
В КБР 12 офицеров МВД задержаны по делу о взятках в 42 млн рублей
Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов