Ученые рассказали, какие продукты могут сократить жизнь

Ультра-обработанные продукты - к примеру, наггетсы, мороженое или сухие завтраки - могут быть связаны с риском ранней смерти. Об этом свидетельствует новое исследование ученых из Испании.

Как понять, что продукт можно отнести к ультра-обработанным? Простой способ предлагает профессор Майра Бес-Расстролло из Университета Наварры, одна из авторов испанского исследования. Если в составе продукта более пяти ингредиентов, то с большой долей вероятности его можно отнести в эту группу.

Конечно, этот критерий не универсален. Сейчас продукты разделяют на три группы в зависимости от степени их обработки.

Первая - это необработанные или минимально обработанные: свежие овощи и фрукты, молоко, мясо, бобовые, яйца. Вторая - обработанные продукты, с добавление соли, масла, сахара: к примеру, консервированные овощи и фрукты, сыр и копченая рыба. В третью группу входят продукты, имеющие в составе консерванты, подсластители, усилители цвета и вкуса: колбасы, сухие завтраки, супы быстрого приготовления, сладкая газировка, готовые торты, шоколад, многие полуфабрикаты.

Исследование испанских ученых опубликовано в BMJ. В течение 10 лет они наблюдали за почти 20 тысячами человек и каждые 2 года оценивали их рацион. За время эксперимента скончалось 335 участников. На каждые 10 смертей из тех, кто предпочитал минимально обработанную пищу, пришлось 16 смертей из тех, кто выбирал ультра-обработанные продукты 4 раза в день и чаще.

Однако полной уверенности в том, что именно пища влечет за собой повышенный риск ранней смерти, нет. Ученые говорят, что любители ультра-обработанных продуктов чаще имели и другие нездоровые привычки, к примеру, курение. Они намерены и дальше исследовать этот вопрос. В любом случае, ученые по всему миру рекомендуют сократить количество продуктов, прошедших длительную промышленную обработку.