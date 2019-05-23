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23.05.2019 17:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.

Так, десятки тысяч новых случаев онкологии были спровоцированы именно неправильным питанием. Что эквивалентно показателям, связывающим развития рака с употреблением алкоголя.

Фото: Pixabay
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То есть, согласно выводам американцев, неправильное питание является почти таким же сильным провокатором рака, что и спиртное.

Как пояснили исследователи, у большинства страдающих от рака пациентов рацион включал минимальное количество цельного зерна, овощей, фруктов и молочных продуктов. Зато в нем зашкаливало содержание обработанных продуктов, красного мяса, подслащенных напитков.

По оценкам медиков, более 38% случаев появления рака толстой кишки и прямой кишки были вызваны плохим питанием. Причем, самое большое число случаев развития смертельно опасных недугов из-за вредной еды фиксировалось у мужчин в возрасте 45 до 64 лет.

Материал об этом опубликован в научном журнале JNCI Cancer Spectrum.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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