Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления

Владимир Путин в пятницу прилетел в Тулун, один из городов наиболее пострадавших в Иркутской области от наводнения. Там российский президент пообщался с местными жителями, которые рассказали главе государства о проблемах, с которыми они столкнулись после наводнения: отсутствие жилья, затянувшийся процесс выплаты компенсаций.

И в ходе разговора мальчик Дмитрий, семья которого также пострадала в ходе паводков попросил президента игрушечную машину. "Какую ты хочешь?", - спросил Путин."Мерседес, на пульте управления", - ответил Дима. "Будет тебе машина", - пообещал российский лидер.

Напомним, паводки в Иркутской области затронули 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, пострадали более 38 тысяч человек.