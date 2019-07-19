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19.07.2019 09:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жителям Иркутской области выдали первые жилищные сертификаты

Текст: Алексей Бондарев
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

В Иркутской области выдали первые жилищные сертификаты пострадавшим от наводнения жителям города Тулун. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Власти уточнили, что документы для приобретения нового жилья получили шесть семей. Общая сумма сертификатов составляет 14,3 миллиона рублей. Семья Сафроновых из Тулуна, которые в числе первых получили документы, сообщили, что все оформление произошло очень быстро.

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
В Тулуне полностью восстановлено горячее водоснабжение

- Вчера нам сообщили об этом, а сегодня, вот уже документы на руках, - цитирует Екатерину Сафронову пресс-служба правительства.

Они планируют переезд в Иркутск. Как отметил глава областного правительства Руслан Болотов, за ночь удалось подготовить документы для переселения 845 семей. Однако работа предстоит масштабная и правительство постарается выдать документы в самые сжатые сроки.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров сообщил, что правительству Иркутской области будет выделено до 14,1 миллиарда рублей для обеспечения жильем семей, пострадавших от стихии. Медведев отметил, что озвучил приблизительную сумму, которая может меняться. Деньги должны быть направлены на покупку нового жилья, проведения капремонта и строительство новых домов.

Напомним, в результате паводка, который обрушился на область в конце июня, оказались подтоплены 107 населенных пунктов региона, повреждено более 11 тысяч домов. От стихии пострадали 38 тысяч человек, 725 жителей госпитализированы. Погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сейчас на территории Тулуна остаются подтопленными 31 дом. Они расположены в низменной части города. Остальные населенные пункты области, которые пострадали от наводнения, освобождены от воды. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 3635 человек, 945 единиц спецтехники, 56 плавсредств, а также девять воздушных судов.

Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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