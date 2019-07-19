Два участника нападения на Дагестан в 1999 году осуждены на 15 лет

Суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух жителей Ставропольского края. Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов обвинялись по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в июле 1999 года Ачетыров и Отегенов, вступив в бандгруппу под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, совершили нападение на Ботлихский район Дагестана. В ходе боестолкновения с федеральными войсками бандитами были убиты 33 человека, еще 34 получили ранения.

Как сообщает Следственный комитет РФ, приговором суда Ачетырову и Отегенову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строго режима.

В ведомстве уточнили, что по данному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование в отношении семи участников банды, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее писала "РГ", Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения четверых членов международной банды боевиков, напавших на Дагестан в 1999 году.