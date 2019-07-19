Пропавшие в Карелии московские байдарочники вышли на связь

В Карелии отыскалась пропавшая супружеская пара московских байдарочников. Они вышли на связь, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Напомним, молодой человек и девушка, 1990 года рождения, перестали выходить на связь с 8 июля. В этот день они на байдарке вышли с озера Пиземское в Лоухском районе Карелии.

Вдоль берега Белого моря туристы должны были добраться в деревню Полонга. С ними была собка породы бигль.

Их друзья и родственники забили тревогу, начались поиски путешественников. И вот стало известно, что они вышли на связь. Криминальной составляющей в их пропаже нет. Скоро с ними встретятся сотрудники полиции, потом молодые люди отправятся домой. О собаке в полиции ничего не сообщают.