Путин подписал указ об электронных визах в Санкт-Петербурге

Напомним, что идея ввести режим электронной визы в городе с 1 октября принадлежала Беглову. Он обратился с ней к главе государства.

С октября въезд и выезд из России иностранцев через пункты пропуска, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов, говорится в указе.

Электронные визы будут выдавать по решению МИД РФ: для этого нужно подать заявление на сайте не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию на срок до 30 дней с разрешенным периодом пребывания в стране не более восьми суток.