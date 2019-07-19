Путин подписал указ об электронных визах в Санкт-Петербурге

С 1 октября на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы. Такой указ подписал президент РФ, как и обещал вчера на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Напомним, что идея ввести режим электронной визы в городе с 1 октября принадлежала Беглову. Он обратился с ней к главе государства.
С октября въезд и выезд из России иностранцев через пункты пропуска, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов, говорится в указе.
Электронные визы будут выдавать по решению МИД РФ: для этого нужно подать заявление на сайте не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию на срок до 30 дней с разрешенным периодом пребывания в стране не более восьми суток.