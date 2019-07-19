Стали известны подробности исчезновения дайверов в Мурманской области

Известный дайвер из Петрозаводска Дмитрий Беленихин раскрыл некоторые обстоятельства исчезновения двух любителей подводного плавания в Мурманской области. Они пропали на выходе из Печенгского залива.

"РГ" уже сообщала о том, что в районе населенного пункта Лиинахамари дайверы проводили погружения. 39-летний житель Санкт-Петербурга и 48-летний житель Карелии на борт судна не вернулись. Мурманский отдел транспортного Следственного комитета возбудил уголовное дело. По версии ведомства, двое дайверов превысили время нахождения под водой и оказались без достаточного количества кислорода в баллонах при температуре плюс 8-10 градусов. Их местонахождение не установлено.

Дмитрий Беленихин, а он был в группе аквалангистов, заявил, что на корабле местного дайвинг-центра разработали план, согласно которому и должны были выполнить обычное погружение двумя независимыми и самодостаточными парами. Согласно уровню сертификации и подготовки, пара пропавших имела право и навыки на выполнение самостоятельного независимого погружения до глубины 18 метров в составе неделимой группы. Гид или инструктор в этом случае не требуются.

Состояние здоровья всех членов команды не вызывало никаких опасений. Погода была дождливой, неприятной, но сильного ветра, волнения и течений, усложняющих погружение, не было.

Дмитрий Белинихин для себя находит лишь два объяснения: или нападение крупного морского животного, или грубое нарушение плана и правил погружений. Кстати, пока он был под водой, на корабле заметили крупные плавники, которые наблюдатели идентифицировали как касаток. Кроме того, готовясь к поисковому погружению, у самого корабля он наблюдал большое стадо дельфинов, которые обычно держатся далеко, и такая активность крупных морских животных в месте погружения тогда показалась подозрительной.

В поисковой операции участвуют 16 человек, в том числе спасатели, сотрудники ГИМС и дайверы.