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19.07.2019 11:52
Проект: В регионах

На Дону к учебному году откроют четыре новые школы

Текст: Николай Грищенко
В Ростове-на-Дону завершается строительство школы на 1340 учебных мест. Новое образовательное учреждение появится в микрорайоне Суворовский. Всего в нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию четыре школы на 3240 мест. Еще четыре школы распахнут свои двери к началу учебного года после реконструкции.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Отметим, что вопрос с образованием школьников в донской столице стоит достаточно остро. Напомним, в ходе "Прямой линии" местные жители обратились к Владимиру Путину с вопросом о том, что в новом микрорайоне Суворовский, где проживают десятки тысяч человек, не хватает детских садов и школ. В ответ региональные власти сообщили, что в новом микрорайоне объекты социального назначения строятся по плану, и теперь подтвердили сроки ввода образовательных учреждений в эксплуатацию.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Кроме донской столицы в регионе также будут построены несколько школ. К 2020 году ожидается окончание строительства школы на 1200 мест в Восточном жилом массиве Новочеркасска, к 2021 году - начальной школы на 200 мест в поселке Персиановском Октябрьского района.

- В рамках нацпроекта "Образование" в области реализуется региональный проект "Современная школа". Одной из его важных задач является снижение числа учащихся, занимающихся во вторую смену. Для этого запланировано строительство школ как в городах, так и в сельской местности донского региона, - заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. 

Кстати, по распоряжению губернатора школа на хуторе Попов Боковского района, где получают знания 78 ребят, получит более восьми миллионов рублей для покупки мебели, инвентаря и аппаратуры. Ранее учебное учреждение, где капитальный ремонт не проводился более 25 лет, получило из областного бюджета более 29 миллионов рублей. На эти средства отремонтированы коммуникации, кровля, фасад, напольное покрытие, заменены окна и двери. Окончательно ремонтные работы будут завершены до начала нового учебного года.

Не забыли региональные власти и о дошколятах. В нынешнем году запланировано завершить в Ростове-на-Дону постройку двух детских садов на 410 мест, а в 2020 году откроют свои двери еще три детсада и ясли.

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