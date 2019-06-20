В Ростове к началу учебного года откроется школа на 1340 мест

В Ростове-на-Дону к началу учебного года откроется новая школа на 1340 мест, сообщили в правительстве региона.

Напомним, в ходе "Прямой линии" местные жители обратились к Владимиру Путину с вопросом о том, что в новом микрорайоне Суворовский, где проживает около десяти тысяч человек, не хватает детских садов и школ. "На этапе строительства в районе были запланированы школы и детсады, но теперь на их месте строят дома", - пожаловались горожане.

Региональные власти сообщили, что в новом микрорайоне объекты социального назначения строятся по плану.

"В Суворовском микрорайоне уже работают два детских сада по 170 мест каждый, в этом году откроется школа на 1340 мест. Ведется плановая работа по развитию социальной инфраструктуры в этом микрорайоне: до 2022 года в Суворовском будут открыты еще три детских сада в общей сложности почти на 400 мест и еще одна школа на 1300 учеников", - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Отметим, что 15 июня в микрорайоне Суворовский заработал детский садик "Времена года". Дошкольное учреждение рассчитано на 160 детей. В здании есть современные физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, а также помещение для познавательно-исследовательской деятельности.

Сайт "РГ" провела онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"