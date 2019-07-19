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19.07.2019 14:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Кубани уточнили сумму штрафа за неуплату курортного сбора

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Штраф за отказ туристов оплачивать курортный сбор за отдых на Кубани составляет от 500 до двух тысяч рублей. Такую сумму корреспонденту "РГ" озвучили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Сумма штрафа регламентирована Законом Краснодарского края от 11 марта 2019 года № 3995-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях".

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По информации минкурортов Кубани, штрафы действительно уже начали приходить отказникам, которых в 2018 году оказалось 453, а в 2019-м - 124.

Какую сумму "упущенной выгоды" уже удалось выручить, не уточняется.

Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала другую сумму предельного размера штрафа.

Как считают российские туроператоры, туристы недооценивают отели и санатории, у которых есть все паспортные данные отдыхающих и адрес проживания. Если туристы слишком демонстративно отказывались платить, велика вероятность, что их внесут в черный список неплательщиков для оформления штрафа. По данным АТОР, "уклонистам" приходят "письма счастья" с административным штрафом в размере вплоть до 5000 рублей (например, на семью).

За год существования курортного сбора в бюджет Кубани прибыло около 200 миллионов рублей. Курортный сбор в Краснодарском крае начал действовать с 16 июля 2018 года и составляет 10 рублей в сутки с человека. На Кубани его взимают в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района - Новомихайловском, Джубгском, Шепсинском и Небугском.

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