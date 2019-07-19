На Кубани уточнили сумму штрафа за неуплату курортного сбора

Штраф за отказ туристов оплачивать курортный сбор за отдых на Кубани составляет от 500 до двух тысяч рублей. Такую сумму корреспонденту "РГ" озвучили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Сумма штрафа регламентирована Законом Краснодарского края от 11 марта 2019 года № 3995-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях".

По информации минкурортов Кубани, штрафы действительно уже начали приходить отказникам, которых в 2018 году оказалось 453, а в 2019-м - 124.

Какую сумму "упущенной выгоды" уже удалось выручить, не уточняется.

Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала другую сумму предельного размера штрафа.

Как считают российские туроператоры, туристы недооценивают отели и санатории, у которых есть все паспортные данные отдыхающих и адрес проживания. Если туристы слишком демонстративно отказывались платить, велика вероятность, что их внесут в черный список неплательщиков для оформления штрафа. По данным АТОР, "уклонистам" приходят "письма счастья" с административным штрафом в размере вплоть до 5000 рублей (например, на семью).

За год существования курортного сбора в бюджет Кубани прибыло около 200 миллионов рублей. Курортный сбор в Краснодарском крае начал действовать с 16 июля 2018 года и составляет 10 рублей в сутки с человека. На Кубани его взимают в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района - Новомихайловском, Джубгском, Шепсинском и Небугском.