На матч "Ростов" - "Спартак" продано свыше 37 тысяч билетов

На футбольный матч между "Ростовом" и "Спартаком" продано 37143 билета, стоимостью от 400 до 10000 рублей.

Из-за большого количества болельщиков время работы общественного транспорта будет продлено до 01:30 21 июля. Всего на линию выйдут 68 автобусов большой вместимости. Интервал движения - две минуты. Для обеспечения нормальной работы в едином контакт-центре организован телефон горячей линии 8-800-222-76-76.

"Для клуба важно, чтобы эти болельщики гарантированно смогли комфортно добраться домой после игры. Благодарим за помощь в решении вопроса городскую администрацию", - заявил президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц.

Планируется, что после матча на стадионе "Ростов Арена" состоится церемония прощания с капитаном команды Александром Гацканом. После десяти лет выступления за донскую команду легионер из Молдавии уходит в ФК "Крылья Советов".

Напомним, что матч "Ростов" - "Спартак" состоится 20 июля в 21:30. Отметим, что донские футболисты не проигрывали московским коллегам на своем поле шесть лет. Единственный раз они уступили красно-белым 8 декабря 2013 года со счетом 0:1. Примечательно, что тогда "Спартак" возглавлял нынешний тренер "Ростова" Валерий Карпин.