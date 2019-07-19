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19.07.2019 13:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На матч "Ростов" - "Спартак" продано свыше 37 тысяч билетов

Текст: Николай Грищенко
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

На футбольный матч между "Ростовом" и "Спартаком" продано 37143 билета, стоимостью от 400 до 10000 рублей.

Из-за большого количества болельщиков время работы общественного транспорта будет продлено до 01:30 21 июля. Всего на линию выйдут 68 автобусов большой вместимости. Интервал движения - две минуты. Для обеспечения нормальной работы в едином контакт-центре организован телефон горячей линии 8-800-222-76-76.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В центральном матче второго тура "Спартак" сыграет с "Ростовом"

"Для клуба важно, чтобы эти болельщики гарантированно смогли комфортно добраться домой после игры. Благодарим за помощь в решении вопроса городскую администрацию", - заявил президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц.

Планируется, что после матча на стадионе "Ростов Арена" состоится церемония прощания с капитаном команды Александром Гацканом. После десяти лет выступления за донскую команду легионер из Молдавии уходит в ФК "Крылья Советов".

Напомним, что матч "Ростов" - "Спартак" состоится 20 июля в 21:30. Отметим, что донские футболисты не проигрывали московским коллегам на своем поле шесть лет. Единственный раз они уступили красно-белым 8 декабря 2013 года со счетом 0:1. Примечательно, что тогда "Спартак" возглавлял нынешний тренер "Ростова" Валерий Карпин.

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