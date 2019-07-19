В Геленджике изъяли 15 измученных животных

Сразу пятнадцать животных сотрудники полиции изъяли у мужчины, который зарабатывал на перепродаже экзотических и даже диких зверей и птиц.

Как говорится в сообщении пресс-службы администрации Геленджика, несколько дней назад из рук жестокого человека были спасены три обезьянки одного из самых маленьких семейств приматов - игрунковые, четыре попугая Ара, оперение которых заметно отличается от нормы, два попугая Макао - одного из самых дорогих видов и два очень напуганных лемура.

Все животные содержались в плохих условиях, недоедали, испытывали стресс. Меньше всего повезло двум полуторамесячным рысятам, поступившим в плачевном состоянии, и двум трехмесячным черным пантерам, которые пока не подпускают к себе людей и ведут себя агрессивно.

По словам ветеринаров, маленьких хищников неправильно кормили: вместо сухого корма рысятам нужно молоко, а диких пантер в таком возрасте нельзя кормить сырым мясом.

Теперь животные в надежных руках: живут в комфортных условиях, получают сбалансированное питание и скоро полностью реабилитируются.

Это не первый случай изъятия экзотических животных в Геленджике. Недавно полиция у недобросовестных предпринимателей изъяла двух макак, енота, попугая и ящерицу. Тогда особая помощь в виде курса капельниц и временной изоляции от людей и других животных потребовалась еноту, который находился в тяжелом состоянии. Теперь у енота есть кличка - его зовут Лакки. Счастливчик значительно окреп и чувствует себя отлично.