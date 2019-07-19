Валентина Матвиенко оценила планы развития Астраханской области

Новой команде во главе Астраханской области предстоит работать засучив рукава, чтобы справиться с имеющимися трудностями и выполнить намеченные планы, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В пятницу она посетила регион с рабочим визитом и провела совещание по социально-экономическому развитию.

Дискуссии предшествовала встреча с врио губернатора Игорем Бабушкиным, по итогам которой глава верхней палаты отметила, что "количество серьезных проблем, которые достались в наследство, впечатляет". Это плохие дороги (две трети не соответствуют стандартам), низкие темпы жилищного строительства, которые не позволяют решить проблему расселения граждан из ветхого жилья, дефицит областного бюджета, большой объем "серой" экономики, невысокие показатели рождаемости при большой смертности, в том числе младенческой, отток населения из региона. Не лучшим образом на состоянии местного хозяйства сказываются экологические проблемы - обмеление Волги, в том числе из-за незаконных дамб, и как следствие снижение количества рыбы.

"Придется закатать рукава и работать с утра до ночи, произвести полную перезагрузку работы команды", - сказала Валентина Матвиенко.

Самого Игоря Бабушкина, который, к слову, находится во главе Астраханской области чуть более месяца, глава Совфеда назвала "ответственным и нацеленным на результат" руководителем. "Мне кажется, что у него больше, чем 24 часа, в сутках. Я не понимаю, как он все успевает делать за это время", - отметила она, добавив, что с таким настроем "все получится и планы будут реализованы".

Накануне приезда делегации Совфеда врио главы региона обозначил пять приоритетов своей работы. Это развитие социальной сферы, перезагрузка региональной экономики, развитие инфраструктуры региона за счет перехода на новый уровень инвестиционной привлекательности, привлечение всех ресурсов для развития региона взаимодействия, а также создание нового качества управления путем повышения открытости и результативности работы власти.

Валентина Матвиенко посоветовала ему больше общаться с жителями области, поскольку они лучше всяких опросов расскажут, как обстоят дела на местах. Впрочем, врио губернатора уже следует этому принципу и много колесит по области, включая отдаленные уголки, куда до него не добирался ни один глава этого субъекта Федерации.

Кроме того, отвечая на призыв главы государства, врио губернатора Астраханской области уже выступил с законодательной инициативой - "социальным пакетом Бабушкина". Он затрагивает интересы более 200 тысяч человек, планируется усилить соцподдержку 15 категорий граждан: малообеспеченных семей, неполных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов. На эти цели планируется предусмотреть в региональном бюджете на этот год 198,9 миллиона рублей, на следующий - 600 миллионов рублей. Также предлагается увеличить размеры ежемесячного пособия на оплату ЖКХ для 13 категорий льготников, пособия на оплату проезда для шести категорий, ввести новые выплаты.

Депутаты областной Думы уже приняли документ в первом чтении, он может вступить в силу с 1 сентября.

Валентина Матвиенко отметила адресный подход при разработке "соцпакета Бабушкина". "Выбраны именно те категории, которые наиболее нуждаются в поддержке", - сказала она. Кроме того, все предусмотренные в законопроекте меры "хорошо просчитаны, деньги есть, заложены уже средства на весь объем".

Спикер СФ уверена, что на этом Бабушкин не остановится, и выразила надежду, что социальные вопросы и впредь будут для него в приоритете.