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19.07.2019 11:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Художник Покрас Лампас сам восстановит испорченную работу в Екатеринбурге

Текст: Екатерина Призова

Работа уличного художника Покраса Лампаса на Площади первой Пятилетки в Екатеринбурге будет восстановлена. Автор сделает это лично, пообещали организаторы фестиваля "Стенограффия", в рамках которого на Уралмаше и появилась масштабная работа.

Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
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Напомним, ранее стало известно, что районные коммунальщики начали наносить на рисунок - красно-черный крест с фрагментами знаменитого "Манифеста" Казимира Малевича - битум.

Горожане начали звонить в мэрию и в СМИ с вопросами. Оказалось, что ремонт пешеходного перехода проводится в связи с многочисленными обращениями жителей района. Однако то, что асфальт собрались укладывать поверх тротуарной плитки и изображения, появление которого было изначально согласовано с мэрией, удивило даже городских чиновников.

"Виновные будут наказаны. Произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более, что арт-объект на площади - совместный подарок администрации города и команды "Стенограффии" жителям Орджоникидзевского района", - сказали в пресс-службе горадминистрации.

После реставрации работы площадь будет доступа и для пешеходов.

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