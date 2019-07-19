Художник Покрас Лампас сам восстановит испорченную работу в Екатеринбурге

Работа уличного художника Покраса Лампаса на Площади первой Пятилетки в Екатеринбурге будет восстановлена. Автор сделает это лично, пообещали организаторы фестиваля "Стенограффия", в рамках которого на Уралмаше и появилась масштабная работа.

Напомним, ранее стало известно, что районные коммунальщики начали наносить на рисунок - красно-черный крест с фрагментами знаменитого "Манифеста" Казимира Малевича - битум.

Горожане начали звонить в мэрию и в СМИ с вопросами. Оказалось, что ремонт пешеходного перехода проводится в связи с многочисленными обращениями жителей района. Однако то, что асфальт собрались укладывать поверх тротуарной плитки и изображения, появление которого было изначально согласовано с мэрией, удивило даже городских чиновников.

"Виновные будут наказаны. Произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более, что арт-объект на площади - совместный подарок администрации города и команды "Стенограффии" жителям Орджоникидзевского района", - сказали в пресс-службе горадминистрации.

После реставрации работы площадь будет доступа и для пешеходов.