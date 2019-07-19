В Екатеринбурге чуть не закатали в асфальт работу художника Покраса Лампаса

Художник Покрас Лампас в рамках фестиваля «Стенограффия» сделал в Екатеринбурге на Уралмаше фантастически красивую работу: огромный крест с цитатой из Малевича. Сегодня коммунальщики приехали и замазали ее гудроны. Варвары, что тут сказать. Это ужасно. pic.twitter.com/rw8AxpKhjy — Dmitry Kolezev (@kolezev) 19 июля 2019 г.

В екатеринбургском районе Уралмаш на площади Первых пятилеток коммунальщики повредили работу известного уличного художника-каллиграфа, который рисует под псевдонимом Покрас Лампас.

С утра в соцсетях обсуждают, как спецтехника закатывает в асфальт плитку с изображением, нанесенным в рамках ежегодного фестиваля "Стенограффия".

Как писала "РГ", изображение красно-черного супрематистского креста с фрагментами знаменитого "Манифеста" Казимира Малевича стало самой масштабной работой на фестивале: размер композиции - около 6 600 квадратных метров, 20 трудились над ее созданием три дня.

"Все работы мы обсуждали и согласовывали с властями, думаю, что и сейчас мы вместе с ними решим это недоразумение", - рассказали агентству ТАСС в оргкомитете "Стенограффии".

К этому часу горожане сообщают, что техника с площади ушла - рисунок немного все-таки поврежден (асфальт уложить не успели, но нанесли битум), но его можно восстановить. В пресс-службе администрации Екатеринбурга подтвердили: дорожные работы на этом участке остановлены. В мэрии обещают наказать виновных.

Покрас Лампас (настоящее имя - Арсений Пыженков) называет свой стиль "каллиграфутуризмом". В 2015 году он установил мировой рекорд, расписав крышу одного из зданий завода "Красный Октябрь". Среди его работ - каллиграфия на льду Финского залива, роспись на крыше Дворца итальянской цивилизации в Италии, 54-метровая инсталляция в поддержку выставки Верещагина в Новой Третьяковской галерее.