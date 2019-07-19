По факту посадки в Екатеринбурге рейса Самара-Сургут начата проверка

Правоохранительные органы начали проверку по факту незапланированной посадки в екатеринбургском аэропорту Кольцово Boeing 737, летевшего из Самары в Сургут.

Напомним, пассажирский борт вынужденно сел на Среднем Урале минувшей ночью. В пресс-службе авиакомпании Utair "РГ" сообщили, что причиной стало срабатывание датчика топлива. Посадка прошла штатно.

По данным уральского следственного управления на транспорте СК РФ, на борту воздушного судна находилось 116 пассажиров (среди них - один ребенок) и пять членов экипажа - никто не пострадал.

Свердловская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о защите прав потребителей и законодательства о безопасности полетов.

Кстати

Сегодня в Сургут вернулся другой Boeing авиакомпании Utair, летевший в столичный аэропорт Внуково: сработал прибор о технической неисправности. Все 116 пассажиров и члены экипажа в порядке. По данному факту также начата доследственная проверка.