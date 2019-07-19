В уральском городе Сатка открылся международный фестиваль "Кармен"

Девиз фестиваля, который приходит в Сатку уже третий год подряд - "Большое искусство - малым городам". На три дня город в Челябинской области превратился в одну большую сцену, отдавшись во власть классической музыки и оперных арий. Они будут звучать не только в привычной атмосфере концертных залов, но и на площадях, в парках и скверах, а также на специально для этого оборудованных производственных территориях.

Международный фестиваль классической музыки имени великой российской оперной певицы Елены Васильевны Образцовой назван "Кармен" в память о созданном ею образе, который признан мировым музыкальным сообществом лучшим и непревзойденным. Впервые фестиваль был организован в 2017 году Фондом поддержки и сохранения культурных инициатив "Собрание" и министерством культуры Челябинской области при поддержке губернатора.

На самом деле праздник для Сатки начался еще вчера, когда районный глава Александр Глазков вручил награды лучшим работникам металлургической отрасли. Да собственно и сам фестиваль его организаторы преподнесли городу металлургов и горняков как подарок.

А первым событием фестиваля сегодня стала фотовыставка "Театры, роли, зрители…", рассказывающей о творческом пути великой певицы. Вечером на открытой сцене прозвучат известные классические произведения, хиты музыки мирового кинематографа и популярная музыка в исполнении солистов и симфонического оркестра Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки.

В субботу и воскресенье горожан ждут музыкальная программа для детей, большой концерт симфонической и оперной музыки, а также "музыкально-художественный пикник". Каждый из его участников сможет не только послушать мелодии, но и лично принять участие в их создании, сыграв на различных инструментах. "Художественная" часть пикника обещает мастер-класс на пленэре от известного московского пейзажиста Александра Шилова, чья выставка открылась в начале лета в ДК Магнезит.