СМИ: Устроивший поджог в японской студии мужчина объяснил поступок местью

Задержанный по подозрению в поджоге анимационной студии Kyoto Animation Co. объяснил свой поступок, сообщает японское издание Kyodo News. Как рассказали журналистам источники в местной полиции, близкие к расследованию, мужчина устроил поджог из мести, поскольку якобы студия "украла" у него идею новеллы и использовала ее при создании анимационных фильмов. Напомним, что в результате пожара погибло 33 человека, еще 36 пострадали.
Полиция также сообщила, что анализ находившихся при задержанном личных документов показал, что мужчине 41 год и он проживает в городе Сайтама, недалеко от японской столицы Токио. По свидетельствам очевидцев, этот мужчина ворвался в студию с криками и начал расплескивать внутри помещения жидкость, предположительно, бензин, из имевшейся у него при себе емкости. Затем он устроил поджог.
В данный момент он находится в госпитале с многочисленными ожогами разных частей тела, полиция намерена приступить к его допросам после того, как его состояние улучшится. По информации издания, в момент задержания при нем также были обнаружены "топоры и ножи", которые подозреваемый возможно также собирался использовать.