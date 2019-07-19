СМИ: Устроивший поджог в японской студии мужчина объяснил поступок местью

Полиция также сообщила, что анализ находившихся при задержанном личных документов показал, что мужчине 41 год и он проживает в городе Сайтама, недалеко от японской столицы Токио. По свидетельствам очевидцев, этот мужчина ворвался в студию с криками и начал расплескивать внутри помещения жидкость, предположительно, бензин, из имевшейся у него при себе емкости. Затем он устроил поджог.

В данный момент он находится в госпитале с многочисленными ожогами разных частей тела, полиция намерена приступить к его допросам после того, как его состояние улучшится. По информации издания, в момент задержания при нем также были обнаружены "топоры и ножи", которые подозреваемый возможно также собирался использовать.