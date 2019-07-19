Новости

Полиция разыскивает лыжника, насмерть сбившего женщину в Москве 17:02
Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о нападении на банк сотрудников ФСБ 17:01
Экспедиция РГО опустится на дно высокогорного озера Халега 16:57
Названа стоимость отдыха Месси и его семьи на Карибах 16:56
Два участника нападения на Дагестан в 1999 году осуждены на 15 лет 16:52
МИД указал на бесполезность новых антироссийских санкций США 16:46
Медики рассказали о состоянии детей после ДТП под Калининградом 16:42
Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор 16:37
В Геленджике изъяли 15 измученных животных 16:34
Черчесов опубликовал совместное фото с Загитовой 16:29
Петербурженка "похоронила" дочь во дворе многоэтажки 16:29
Крымские музеи будут отстаивать право на золото скифов 16:26
Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка 16:25
60 процентов россиян оценивают свое материальное положение как среднее 16:23
Кинофестиваль "Край света. Восток" объявил первые конкурсные фильмы 16:20
В Чувашии опровергли госпитализацию главы республики 16:11
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату 16:03
Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в Греции 15:53
В Череповце восстановят усадьбу Верещагиных 15:45
В ДТП с бензовозом под Калининградом пострадали шесть человек 15:22
"Хороший русский" из "Очень странных дел" отказался от "Чернобыля" 15:16
Видео: В Ярославле колесо обозрения закрутилось в обратную сторону 15:06
В Воронеже избившему мужчину полицейскому ужесточили наказание 15:03
Под Тулой футбольные ворота упали на 10-летнюю девочку 14:48
Восстановить купеческий особняк в Ельце помогут испанцы 14:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
19.07.2019 17:01
Рубрика: Происшествия

Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о нападении на банк сотрудников ФСБ

Текст: Александр Степанов

Московский окружной военный суд (МОВС) отказал в апелляции на арест и оставил в СИЗО сотрудника налоговой службы Дмитрия Чиквина, который является обвиняемым по делу о хищении сотрудниками ФСБ 136 млн рублей. Суд постановил, оставить решение гарнизонного суда без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Защита налоговика просила изменить ему меру пресечения не связанную с изоляцией от общества - домашний арест или залог в три миллиона рублей. Адвокаты просили суд отменить решение предыдущей инстанции, мотивируя это тем, что в деле отсутствуют данные об обоснованности подозрений в его отношении. Чиквин - единственный фигурант дела, который не связан с ФСБ. Он работал в территориальной налоговой инспекции.

ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Банкиров арестовали заочно по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина

Как передает "Интерфакс", адвокаты обвиняемого также указывали на то, что в материалах дела имеются явки с повинной, которые написали сотрудники ФСБ. Однако в них не указывается, что Чиквин непосредственно участвовал в преступлении. Сотрудники ФСБ обвиняются в том, что совершив разбойное нападение похитили порядка 136 млн. рублей у предпринимателя Александра Юмаранова.

Как ранее сообщала "Российская газета", по подозрению в совершении этого преступления были задержаны четыре бойца отрядов спецназа ФСБ "Альфа" и "Вымпел", два офицера управления "К" и сотрудник Академии ФСБ России.  В отношении семерых задержанных сотрудников ФСБ было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ "разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере". Число фигурантов этого дела уже достигло 15 человек.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Военные суды Преступления правоохранителей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор
Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату