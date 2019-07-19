Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о нападении на банк сотрудников ФСБ

Московский окружной военный суд (МОВС) отказал в апелляции на арест и оставил в СИЗО сотрудника налоговой службы Дмитрия Чиквина, который является обвиняемым по делу о хищении сотрудниками ФСБ 136 млн рублей. Суд постановил, оставить решение гарнизонного суда без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Защита налоговика просила изменить ему меру пресечения не связанную с изоляцией от общества - домашний арест или залог в три миллиона рублей. Адвокаты просили суд отменить решение предыдущей инстанции, мотивируя это тем, что в деле отсутствуют данные об обоснованности подозрений в его отношении. Чиквин - единственный фигурант дела, который не связан с ФСБ. Он работал в территориальной налоговой инспекции.

Как передает "Интерфакс", адвокаты обвиняемого также указывали на то, что в материалах дела имеются явки с повинной, которые написали сотрудники ФСБ. Однако в них не указывается, что Чиквин непосредственно участвовал в преступлении. Сотрудники ФСБ обвиняются в том, что совершив разбойное нападение похитили порядка 136 млн. рублей у предпринимателя Александра Юмаранова.

Как ранее сообщала "Российская газета", по подозрению в совершении этого преступления были задержаны четыре бойца отрядов спецназа ФСБ "Альфа" и "Вымпел", два офицера управления "К" и сотрудник Академии ФСБ России. В отношении семерых задержанных сотрудников ФСБ было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ "разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере". Число фигурантов этого дела уже достигло 15 человек.