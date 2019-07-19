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Умер актер из "Каменской" и "Бронзовой птицы" Августин Милованов

Новости
    19.07.2019, 14:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, белорусский актер, Народный артист Белоруссии Август (Августин) Милованов скончался в возрасте 82 лет.

Некролог опубликован на сайте минского Национального академического театра имени Янки Купалы, где долгое время служил актер.

"19 июля ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, учитель и невероятной силы артист Август Лазаревич Милованов", - говорится в нем.

Августин Милованов родился в 1937 году в Сталинграде. В 1961 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Служил в театрах Волгограда и Витебска, затем - ведущий актер Национального академического театра имени Янки Купалы.

На экранах - с семидесятых: телесериал "Руины стреляют", "Вся королевская рать", "Зимородок", "Бронзовая птица" (художник-анархист Кондратий), "Государственная граница" (Менжинский), "Люди на болоте", "Записки юного врача", "Каменская".

В 2012 году Милованов перенес микроинсульт и покинул сцену.

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