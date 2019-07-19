В Госдуме отреагировали на слова Волкера о паспортах РФ для Донбасса

В Госдуме прокомментировали заявление американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера о том, что решение об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины противоречащим духу Минских соглашений.

Выдача российских паспортов является суверенным правом России и не противоречит международным нормам, подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Господин спецпредставитель США забывает, что Москва не является стороной Минских соглашений, где, кстати, нет никаких запретов в части российских паспортов, - напомнил он, комментируя заявление журналистам.

Он также отметил, что в договоренностях есть конкретные положения, в том числе об особом статусе двух регионов, выборах, о конституционной реформе, децентрализации.

- Все это до сих пор откровенно саботируется украинскими властями, - сказал парламентарий, посоветовав Волкеру обратить особое внимание именно на исполнение минских договоренностей украинской стороной.

- Равно как и на принятый в агонии ушедшим режимом Порошенко дискриминационный языковой закон, который еще больше отбросил Донецк и Луганск от Киева, - добавил политик.