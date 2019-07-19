Видео: Беспилотник в виде летающей кастрюли появился в Швейцарии

В Швейцарии создали новый беспилотник, по форме напоминающий кастрюлю. Дрон способен преодолевать вдвое большее расстояние, чем его предшественники.

Разработали аппарат сотрудники федерального техуниверситета Лозанны (EPFL). Акцент они сделали на силовой установке - два пропеллера были помещены внутрь корпуса. Форма в виде полого цилиндра должна улучшить аэродинамические качества аппарата и его механическую стабильность.

Таким образом, дрон должен обладать маневренностью вертолета и механической стабильностью мультикоптера.