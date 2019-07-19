Видео: Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, по всей вероятности, не питает особых симпатий к старой гвардии, оставшейся ему в наследство от прежнего руководства. В социальной сети всех озадачило видео, как главнокомандующий отталкивает министра обороны Степана Полторака во время осмотра выставки для армии.

На записи видно, как президент ведет беседу с начальником Генштаба Русланом Хомчаком и заместителем главы офиса президента Русланом Рябошапкой. В этот момент Зеленский отталкивает Полторака, который приблизился к нему.

Причины такого поступка не объясняются. Известно, что Зеленский давно хотел уволить министра Полторака, но это не разрешила сделать Верховная Рада.