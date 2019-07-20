Александр Мальцев: наконец мы сделали золотой дубль

Ранее в Кванджу-2019 Мальцев и Гурбанбердиева также победили с технической композицией "Танго", опередив своих главных конкурентов из Италии. Именно итальянцы забрали у россиян одно "золото" в Будапеште-2017. Тогда Мальцев выступал с Михаэлой Каланчой. А на ЧМ-2015 в Казани, где микст-дуэты впервые были представлены в программе соревнований, первым чемпионом в истории стал пионер мужского синхронного плавания американец Билл Мэй.

Александр, Майя, вы, наконец-то, сделали золотой дубль. Что испытываете сейчас?

Александр Мальцев: Облегчение, наверное. И, конечно, радость.

Майя Гурбанбердиева: Мы ехали в Корею за двумя золотыми медалям, выполнили все установки. Все получилось. После завершения соревнований даже немного всплакнула, потому отдали все силы, все эмоции. Но это были слезы счастья.

То есть причина слез не в травме плеча? Вы даже прикладывали лед…

Майя Гурбанбердиева: в начале программы на адреналине немножко перестаралась и неаккуратно сработала. У меня в 2016 году была травма плеча. Мне нужно быть более внимательной. Но во время выступления даже не замечала, что что-то повредила. Была сосредоточена на элементах. Не переживайте, все хорошо.

Саша, вас не скоро кто-то сможет догнать по количеству медалей чемпионатов мира?

Александр Мальцев: Если честно, не думаю об этом. Но могу сказать, что появилась уверенность. Хочется выступать не только на результат, но и для удовольствия - своего и зрителей. Хочется создавать высокохудожественные программы, чтобы донести образ до зрителей, болельщиков, судей. Ну и буду всячески стараться развивать нашу дисциплину, привлекать мальчиков в наш вид спорта. Почивать на лаврах не собираюсь.

Итальянка Манила Фламини скорее всего завершит карьеру. Не жаль терять сильных конкурентов?

Александр Мальцев: Думаю, Джорджио Минисини найдут и другую партнершу, которая будет выступать на хорошем уровне. Сборная Италии - сильная команда. У них не будет таких сложностей. А вот Биллу Мэю было непросто найти партнершу. С нынешней девочкой не все складывалось так, как хотелось бы, как было, например, с Кристиной Джонс, с которой они побеждали в Казани.

Вернемся к вашему чемпионскому выступлению. Показалось, что остались не совсем довольны оценками?

Александр Мальцев: Мы немножко удивились. Оценки получили несколько ниже, чем в предварительном раунде. Наш тренер Гана Максимова была довольна финальным выступлением. Мы тоже расстроились не из-за того, как выполнили программу, а из-за оценок. Немного переживали, ведь наши основные конкуренты выходили после нас.