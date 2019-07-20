Россия завоевала восьмое золото на ЧМ по водным видам спорта

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали сильнейшими в произвольной программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.

За свою программу россияне набрали 92,9667 балла. Более чем на балл от представителей России отстали итальянцы - 91,8333. Бронзовые медали завоевал японский дуэт - 90,4000.

Для Гурбанбердиевой и Мальцева это уже второе золото на турнире. До этого они первенствовали в технической программе. А Мальцев в 2017 году уже побеждал на чемпионате мира с другой партнершей. Так что Мальцев является самым титулованным среди синхронистов - мужчин.

Нынешняя золотая медаль стала для российской команды восьмой. У лидеров из Китая 12 высших наград чемпионата.