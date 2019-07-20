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Рубрика: В мире

Арабская коалиция объявила о начале операции против хуситов в Йемене

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила о начале наступления на позиции повстанцев-хуситов в провинции Сана на западе Йемена. Такую информацию в субботу распространил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на военных.

Фото: AP Photo/Fethi Belaid
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Главные цели для авиаударов: объекты ПВО и склады баллистических ракет, принадлежащие ополченцам. Представители коалиции призывают мирных жителей избегать пребывания рядом с этими объектами, сообщает ТАСС.

На этой неделе, напомним, несколько беспилотников хуситов атаковали аэропорт в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Удары были нанесены по ангарам с военной техникой и по другим военным объектам, расположенным на территории воздушной гавани.

Противоборство между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015-го одну из сторон конфликта начала поддерживать арабская коалиция.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия В мире Ближний Восток Йемен Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене
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