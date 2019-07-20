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20.07.2019 09:14
Рубрика: В мире

Бундестаг признал антироссийские санкции бесполезными

Текст: Александр Саможнев
Антироссийские санкции являются бесполезными, а их сохранение в долгосрочной перспективе вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на взаимодействие с Китаем, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Левая партия).
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

"Эффекта от этих санкций нет, надо активизировать экономическое сотрудничество с Россией", - уверен Эрнст.

По его мнению, такая политика поддерживает напряженность в отношениях между двумя странами. Ограничительные меры особенно негативно влияют на восточногерманские компании, торговый оборот которых с Россией за последние годы заметно снизился.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Кроме того, Россия постарается возместить потери от санкций расширением торговли с Китаем. "Уход россиян к китайским партнерам не соответствует нашим интересам", - считает депутат.

Эрнст также отметил, что в долгосрочной перспективе из-за ограничительных мер экономическое взаимодействие между Германией и Россией уже не достигнет того уровня, который был ранее. Российская сторона также путем субсидирования экономики начнет производить товары и оборудование, которые она не может получить из-за санкций из Европы и Германии.

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Председатель комитета бундестага выразил сожаление в связи с недавними высказываниями нового председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей разговаривать с Россией с "позиции силы". "Я не представляю себе такую политику успешной. Тем самым Европа ослабляет себя", - заключил Клаус Эрнст.

Напомним, ранее за отмену санкций в отношении России после ее возвращения в ПАСЕ высказался премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмар.

В мире Европа Германия Санкции и антисанкции
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