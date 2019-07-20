Бундестаг признал антироссийские санкции бесполезными

Антироссийские санкции являются бесполезными, а их сохранение в долгосрочной перспективе вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на взаимодействие с Китаем, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Левая партия).

"Эффекта от этих санкций нет, надо активизировать экономическое сотрудничество с Россией", - уверен Эрнст.

По его мнению, такая политика поддерживает напряженность в отношениях между двумя странами. Ограничительные меры особенно негативно влияют на восточногерманские компании, торговый оборот которых с Россией за последние годы заметно снизился.

Кроме того, Россия постарается возместить потери от санкций расширением торговли с Китаем. "Уход россиян к китайским партнерам не соответствует нашим интересам", - считает депутат.

Эрнст также отметил, что в долгосрочной перспективе из-за ограничительных мер экономическое взаимодействие между Германией и Россией уже не достигнет того уровня, который был ранее. Российская сторона также путем субсидирования экономики начнет производить товары и оборудование, которые она не может получить из-за санкций из Европы и Германии.

Председатель комитета бундестага выразил сожаление в связи с недавними высказываниями нового председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей разговаривать с Россией с "позиции силы". "Я не представляю себе такую политику успешной. Тем самым Европа ослабляет себя", - заключил Клаус Эрнст.

Напомним, ранее за отмену санкций в отношении России после ее возвращения в ПАСЕ высказался премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмар.