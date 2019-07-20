Бундестаг признал антироссийские санкции бесполезными

"Эффекта от этих санкций нет, надо активизировать экономическое сотрудничество с Россией", - уверен Эрнст.
По его мнению, такая политика поддерживает напряженность в отношениях между двумя странами. Ограничительные меры особенно негативно влияют на восточногерманские компании, торговый оборот которых с Россией за последние годы заметно снизился.
Кроме того, Россия постарается возместить потери от санкций расширением торговли с Китаем. "Уход россиян к китайским партнерам не соответствует нашим интересам", - считает депутат.
Эрнст также отметил, что в долгосрочной перспективе из-за ограничительных мер экономическое взаимодействие между Германией и Россией уже не достигнет того уровня, который был ранее. Российская сторона также путем субсидирования экономики начнет производить товары и оборудование, которые она не может получить из-за санкций из Европы и Германии.
Председатель комитета бундестага выразил сожаление в связи с недавними высказываниями нового председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей разговаривать с Россией с "позиции силы". "Я не представляю себе такую политику успешной. Тем самым Европа ослабляет себя", - заключил Клаус Эрнст.
Напомним, ранее за отмену санкций в отношении России после ее возвращения в ПАСЕ высказался премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмар.