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18.07.2019 10:14
Рубрика: В мире

Премьер Саксонии предложил снять санкции с РФ

Текст: Екатерина Забродина

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (он представляет правящий Христианско-демократический союз) снова выступил с призывом отменить антироссийские санкции. Об этом 44-летний политик заявил в интервью агентству dpa.

"Назад пути нет. Правильно, что Россия вернула право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода "Северный поток-2". Следующим шагом должно быть снятие санкций", - считает Кречмер. Тем более, что от них особенно серьезно пострадали предприниматели в восточных землях ФРГ - в гораздо большей степени, чем на западе страны.

Фото: wikimedia.org
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Так, согласно обновленным данным Восточного комитета германской экономики, с 2013-го по 2018-й год объем торговли той же Саксонии с российскими партнерами сократился на 72,5 процента. По другим пяти восточным регионам этот показатель в среднем достиг 28,7 процента. В то же время в западных немецких землях отмечается сокращение товарооборота с РФ на уровне 17 процентов. В целом по стране это 19,7 процента.

Прежде всего, контрсанкции РФ затронули немецкое машиностроение. "Это не какие-то крупные концерны, но предприятия среднего звена. Некоторые производители на востоке звонили нам в отчаянии, поскольку потеря крупных проектов грозит ввергнуть их в тяжелую экономическую ситуацию", - признавал глава Комитета Михаэль Хармс.

Тем временем председатель комитета бундестага по экономике Клаус Эрнст ("Левые") также потребовал от правительства "отменить, наконец, санкции против России", поскольку они все равно не имеют смысла. "Если лекарство не помогает, нет никакого смысла принимать его дальше или увеличивать дозы", - метафорически заключил политик.

В мире Европа Германия Санкции и антисанкции
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