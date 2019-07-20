Число жертв взрыва на заводе в Китае увеличилось до 10 человек

Поступают новые данные о количестве погибших и раненых в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань. По последним данным, погибли 10 человек, 19 получили тяжелые травмы, еще пять числятся пропавшими без вести.

Новую информацию распространило Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о двух погибших, 18 пострадавших и еще 12 пропавших без вести.

ЧП произошло в пятницу на одной из воздухоразделительных установок завода, расположенного в уезде Има городского округа Саньмэнься. Взрывной волной были выбиты стекла в зданиях, расположенных в радиусе трех километров, многочисленные автомобили, стоявшие на улице, искорежены.

Работа завода полностью остановлена. Специалисты начали расследование причин взрыва.