Экипаж "Союз МС-13" стартует к МКС

Сегодня на 19.28 по московскому времени с космодрома Байконур намечен старт пилотируемого корабля "Союз МС-13". К Международной космической станции летит экипаж - россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

Через девять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на космическую станцию. Стыковка запланирована примерно через шесть часов.

Особую "изюминку" этому полету придает тот факт, что аккурат пятьдесят лет назад, 20 июля 1969 года, человек впервые в истории ступил на поверхность Луны. Это был командир американского "Аполлона-11" Нил Армстронг.

Можно представить, какие эмоции испытывает сегодня член экипажа "Союза МС-13", астронавт НАСА Эндрю Морган. Тем более, что для него этот полет - первый. Кстати, самый опытный в стартующей команде - наш Александр Скворцов: он уже в третий раз отправляется на работу к звездам, дважды выходил в открытый космос. Лука Пармитано летит во второй раз. И, надо сказать, все трое - полковники. Так и хочется добавить: настоящие!

Перед каждым стартом космонавты выбирают индикатор невесомости: обычно это бывает какая-то детская игрушка, которая подвешивается на резиночке к пульту космонавта. Как только корабль преодолевает "порог" космоса, игрушка начинает свободно парить в воздухе. Индикатором невесомости на сей раз стал утенок "Квак" - талисман командира корабля Александра Скворцова еще с первого полета.

Позывной экипажа - "Утесы". "Когда мы вместе, мы работаем лучше, чем по отдельности", - сказал на предполетной пресс-конференции Александр Скворцов. А Эндрю Морган добавил: "Наш девиз - мы все выполняем с искоркой в глазах".

Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля 2020 года).